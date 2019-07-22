دعموش: الموازنة التي أُقرت كانت أفضل الممكن

اكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ الشيخ علي دعموش أن "الموازنة التي أُقرت في المجلس النيابي كانت أفضل الممكن، فلم يكن بالإمكان أفضل مما كان، وهي لا تخلو من عيوب، وكان من الممكن"، معتبرا ان "اقرارِ الموازنة وبالرغم من انها ليست مثالية هي خطوة جيدة لحماية مالية الدولة، وللبدء بإصلاحات اقتصادية حقيقية، ووضع رؤية مالية واقتصادية ترتكز عليها موازنة 2020".

وفي كلمة له خلال حفل تأبيني في ​الجنوب​ شدد دعموش على انه "لا بد من معالجة قضائية وسياسية لحادثة ​قبرشمون​ تُفضي الى مصالحة تدفع بعودة الأمور الى مسارها الطبيعي والى عودة ​الحكومة​ للاجتماع والعمل، فالبلد لا يحتمل التعقيد ولا التأخير".