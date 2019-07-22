أسود للفلسطينيين: احترموا قوانين لبنان وهل بإمكانكم الإعتراض على قوانين بلدان أخرى؟

ركّز عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​زياد أسود​، على أنّ "طبعًا وبالتأكيد من حقّكم أن تحبّوا ​فلسطين​ أكثر من لبنان، ولكن طالما أنتم في لبنان احترموا قوانينه ولا تعكّروا عليه بحجّة حقوق هي رهن مصلحة اللبنانيين ولا ترتبط بمزاج".

وتوجّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى الفلسطينيين سائلًا: "هل بإمكانكم الاعتراض على قوانين بلدان أخرى تقدّم مصلحتها على مصلحتكم؟".