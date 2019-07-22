الجيش: طائرتا استطلاع إسرائيليتان خرقتا الأجواء اللبنانية أمس

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 21 تموز 2019 الساعة 14:35 الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة يارون​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​بيروت​ وضواحيها ​بعبدا​، ​عاليه​ و​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 21:40 من فوق بلدة ​الناقورة​".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "عند الساعة 20:40، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الشوف​ والجنوب، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 22 تموز 2019 عند الساعة 4:15 من فوق ​بلدة رميش​".