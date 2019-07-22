فنيش إستقبل معلوف ورئيس بلدية بعلبك

استقبل وزير الشباب والرياضة ​محمد فنيش​ رئيس بلدية ​بعلبك​ ​فؤاد بلوق​، برفقة رئيس ​لجنة الشباب والرياضة​ في ​البلدية​ خالد شمالي، ومستشارته في مجال العلاقات الخارجية عبير الخوري جبيلي.

وتناول الجانبان خلال الاجتماع مواضيع رياضية وانمائية تطال ​مدينة بعلبك​ وتهم الوزير، وأهمها المجمع الرياضي الذي تدعم صيانته وإدارته ​وزارة الشباب والرياضة​. وفي هذا الإطار، استفسر بلوق عما إذا كانت الوزارة لا تزال جاهزة، خلال العام 2019، لتأمين الدعم عينه الذي قدمته في العامين 2018 و2017 في مجال دعم إدارة وصيانة المجمع. وهنا أكد فنيش أن "المبلغ المرصود للمجمع الرياضي سوف يصرف للبلدية كالعادة لتتابع أعمالها. وفي العام 2020، ستعمل مؤسسة تابعة للوزارة على إدارة المجمع والإشراف عليه. ولضمان حسن سير العمل.

وتطرق الجانبان أيضا إلى سبل المساعدة التي يمكن للوزارة أن تقدمها للبلدية في عملها. ووعد فنيش بزيارة مدينة بعلبك في 4 آب وتفقد معمل النفايات الذي أشرف بشكل مباشر على تمويله وإدارته في عمله كوزير للتنمية الإداريه في ​الحكومة​ السابقة.

واستقبل النائب ​ادكار معلوف​ وعرضا الاوضاع العامة وشؤونا رياضية.