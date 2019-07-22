17 قتيلا و28 جريحا جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية مقديشو

ذكرت "وكالة الصحافة الفرنسية- أ.ف.ب" أنّ "مسؤولًا طبيًّا صوماليًّا، أعلن سقوط 17 قتيلًا على الأقل و28 جريحًا نتيجة ​انفجار​ ​سيارة مفخخة​ في العاصمة ​مقديشو​".

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