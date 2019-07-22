الخارجية الصينية تستنكر استهداف مكتب الاتصال بهونغ كونغ

استنكرت وزارة الخارجية ​الصين​ية "استهداف مكتب الاتصال ب​الحكومة​ المركزية في ​هونغ كونغ​، أثناء مسيرة احتجاجية على قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، شهدتها المدينة أمس"، مشيرةً إلى أن "هذا الأمر يعد ضربا لمبدأ دولة واحدة ونظامان"، مؤكدةً "دعم الصين ل​حكومة هونغ كونغ​ في ما يتعلق بمعاقبة المتورطين في الحادث، واتخاذ تدابير وقائية لعدم تكراره مجددا".

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