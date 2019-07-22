الخارجية الصينية تستنكر استهداف مكتب الاتصال بهونغ كونغ

استنكرت وزارة الخارجية الصينية "استهداف مكتب الاتصال بالحكومة المركزية في هونغ كونغ، أثناء مسيرة احتجاجية على قانون تسليم المطلوبين إلى الصين، شهدتها المدينة أمس"، مشيرةً إلى أن "هذا الأمر يعد ضربا لمبدأ دولة واحدة ونظامان"، مؤكدةً "دعم الصين لحكومة هونغ كونغ في ما يتعلق بمعاقبة المتورطين في الحادث، واتخاذ تدابير وقائية لعدم تكراره مجددا".
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