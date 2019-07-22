أعلنت ​وزارة الداخلية التركية​ عن أن "​قوات الأمن التركية​ تمكنت من مقتل 4 إرهابيين من حزب "العمال الكردستاني" في ولاية بنغول شرقي البلاد، في عملية أمس الأحد"، مشيرةً إلى أن "العملية نفذت من قبل قوات الجندرمة في قضاء يدي صو".

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كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية التركية: مقتل 4 مسلحين بينهم مدرجين على قوائم الإرهاب شرقي البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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