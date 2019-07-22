سفارة إيران في الهند: طاقم الناقلة البريطانية بصحة جيدة

أفادت ​السفارة الإيرانية​ في ​الهند​ بأن "جميع أفراد طاقم الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا بمن في ذلك الهنود بصحة جيدة، وما زالوا على متن الناقلة"، موضحة أن "​السفارة الهندية​ في ​طهران​ على اتصال ب​السلطات الإيرانية​ المعنية بالقضية".

يذكر أن ​الحرس الثوري الإيراني​ استولى على ناقلة ​النفط​ "ستينا إمبيرو" وطاقمها المكون من 23 فردا، وقال، في بيان تلفزيوني، إن ناقلة النفط "انتهكت القواعد البحرية الدولية"، بينما اعتبرت شركة "ستينا بالك" المالكة للناقلة أن ​السفينة​ "ملتزمة بشكل كامل بجميع قواعد الملاحة واللوائح الدولية".

وأعلنت الشركة البريطانية المشغلة للناقلة أنها تقدمت بطلب رسمي لزيارة أفراد طاقم وأنها تنتظر الرد.