سفارة إيران في الهند: طاقم الناقلة البريطانية بصحة جيدة

أفادت السفارة الإيرانية في الهند بأن "جميع أفراد طاقم الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا بمن في ذلك الهنود بصحة جيدة، وما زالوا على متن الناقلة"، موضحة أن "السفارة الهندية في طهران على اتصال بالسلطات الإيرانية المعنية بالقضية".
يذكر أن الحرس الثوري الإيراني استولى على ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" وطاقمها المكون من 23 فردا، وقال، في بيان تلفزيوني، إن ناقلة النفط "انتهكت القواعد البحرية الدولية"، بينما اعتبرت شركة "ستينا بالك" المالكة للناقلة أن السفينة "ملتزمة بشكل كامل بجميع قواعد الملاحة واللوائح الدولية".
وأعلنت الشركة البريطانية المشغلة للناقلة أنها تقدمت بطلب رسمي لزيارة أفراد طاقم وأنها تنتظر الرد.
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