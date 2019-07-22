رئيس وزراء العراق ووزيرة دفاع بريطانيا بحثا بالعلاقات الثنائية وأكدا أهمية حرية الملاحة

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أنّ الأخير "تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من وزيرة الدفاع البريطانية بيني موردونت، وجرى بحث العلاقات الثنائيّة، وسُبُل تدعيمها بما يُلبِّي طموح الشعبين الصديقين. كذلك تمّ التباحث حول الأمن الإقليمي وسبل التهدئة والعمل على تلافي عوامل التصعيد".
وأوضح أنّ "الجانبين أكّدا ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وأهميّة حرية الملاحة لجميع الدول واحترام القانون الدولي، واتّفقا على التعاون لتحقيق ذلك".
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