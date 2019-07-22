كمالوندي: مفاعل أراك المعاد تصميمه سينتج المزيد من النيوترونات

اعلن المتحدث بأسم منظمة الطاقة الذرية ال​ايران​ية ​بهروز كمالوندي​ ان "مفاعل اراك المعاد تصميمه سينتج المزيد من النيوترونات"، مؤكدا "عدم حاجة ايران الى انتاج البلوتنيوم"، مشيراً إلى أنه "من التوافقات هم اعادة تصميم مفاعل أراك ، الذي يجب أن تزداد فيه شحنة النيوترون في المفاعل ، لأن الهدف من بناء مفاعل أبحاث هو إنتاج النيوترونات".

ولفت إلى أنه "على الرغم من استخدام مفاعل الماء الثقيل الإيراني لإنتاج النيوترونات ، الا ان ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ ادعت أن كمية البلوتونيوم كبيرة ، وبعد المشاورات تقرر من خلال الحفاظ على طبيعة الماء الثقيل ، وبهدف تقليل البلوتونيوم ، تغيير وقود هذا المفاعل من ​الوقود​ التقليدي إلى الوقود المخصب، وهو إجراء يتماشى مع مطالب ايران".

واوضح ان "إعادة تصميم مفاعل اراك للماء الثقيل يجب ان يسهم في زيادة كفاءته في تدفق النيوترونات"، مضيفا: "يمكن تصميم المفاعل الجديد لإنتاج كيلوغرام واحد من البلوتون بدلا من إنتاج 4 كيلوغرام ، لكن مستوى النيوترون له تأثير مضاعف".