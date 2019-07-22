كمالوندي: مفاعل أراك المعاد تصميمه سينتج المزيد من النيوترونات

اعلن المتحدث بأسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي ان "مفاعل اراك المعاد تصميمه سينتج المزيد من النيوترونات"، مؤكدا "عدم حاجة ايران الى انتاج البلوتنيوم"، مشيراً إلى أنه "من التوافقات هم اعادة تصميم مفاعل أراك ، الذي يجب أن تزداد فيه شحنة النيوترون في المفاعل ، لأن الهدف من بناء مفاعل أبحاث هو إنتاج النيوترونات".
ولفت إلى أنه "على الرغم من استخدام مفاعل الماء الثقيل الإيراني لإنتاج النيوترونات ، الا ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ادعت أن كمية البلوتونيوم كبيرة ، وبعد المشاورات تقرر من خلال الحفاظ على طبيعة الماء الثقيل ، وبهدف تقليل البلوتونيوم ، تغيير وقود هذا المفاعل من الوقود التقليدي إلى الوقود المخصب، وهو إجراء يتماشى مع مطالب ايران".
واوضح ان "إعادة تصميم مفاعل اراك للماء الثقيل يجب ان يسهم في زيادة كفاءته في تدفق النيوترونات"، مضيفا: "يمكن تصميم المفاعل الجديد لإنتاج كيلوغرام واحد من البلوتون بدلا من إنتاج 4 كيلوغرام ، لكن مستوى النيوترون له تأثير مضاعف".
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