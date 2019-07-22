السيسي: نحن قادرون ولا نخاف ومستعدون لمقابلة الموت في أي وقت

لفت الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ إلى أنه "ينتهز كل فرصة للحديث إلى المصريين والإشارة إلى الإصلاحات التي تجريها ​الدولة​"، مشيراً إلى أن "المصريين قادرون ولا يخافون،" مفيداً بانه "يتحدث عن الإصلاحات سواء في مجال ​الاقتصاد​، أو بناء ​منظومة​ ​الأمن​ وحماية الدولة من ​الإرهاب​ والتطرف".

وأشار إلى أن "الأسر المصرية هي التي تقدم الأبناء الذين يقدمون حياتهم ودماءهم من أجل مصر"، لافتاً إلى أن "​الشعب المصري​ هو من يقوم بالدور كله، ودورنا ينحصر في وضع الرؤية وتحديد السياسات، ولولاكم يا مصريين، لن ننجح في أخطر قضيتين يواجهوا مصر وهما الإرهاب والاقتصاد، أنتم أذكى بكثير من خداعكم بالكلام المعسول".