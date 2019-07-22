السيسي: نحن قادرون ولا نخاف ومستعدون لمقابلة الموت في أي وقت

لفت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنه "ينتهز كل فرصة للحديث إلى المصريين والإشارة إلى الإصلاحات التي تجريها الدولة"، مشيراً إلى أن "المصريين قادرون ولا يخافون،" مفيداً بانه "يتحدث عن الإصلاحات سواء في مجال الاقتصاد، أو بناء منظومة الأمن وحماية الدولة من الإرهاب والتطرف".
وأشار إلى أن "الأسر المصرية هي التي تقدم الأبناء الذين يقدمون حياتهم ودماءهم من أجل مصر"، لافتاً إلى أن "الشعب المصري هو من يقوم بالدور كله، ودورنا ينحصر في وضع الرؤية وتحديد السياسات، ولولاكم يا مصريين، لن ننجح في أخطر قضيتين يواجهوا مصر وهما الإرهاب والاقتصاد، أنتم أذكى بكثير من خداعكم بالكلام المعسول".
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