هبوط اضطراري لطائرة عسكرية ليبية في جنوب شرق تونس

أعلنت وزارة الدفاع التونسية عن أن "طائرة حربية ليبية هبطت اضطراريا قرب مدينة مدنين في جنوب شرق تونس، على بعد حوالى 300 كيلومتر غرب العاصمة الليبية طرابلس".
ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "الطائرة وهي من نوع ال-39 هبطت في "بني غزيل جنوب غرب مدنين" مركز الولاية التي تحمل الاسم نفسه".
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