هبوط اضطراري لطائرة عسكرية ليبية في جنوب شرق تونس

أعلنت ​وزارة الدفاع التونسية​ عن أن "​طائرة​ حربية ليبية هبطت اضطراريا قرب مدينة مدنين في جنوب شرق تونس، على بعد حوالى 300 كيلومتر غرب العاصمة الليبية ​طرابلس​".

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "الطائرة وهي من نوع ال-39 هبطت في "بني غزيل جنوب غرب مدنين" مركز الولاية التي تحمل الاسم نفسه".