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هبوط اضطراري لطائرة عسكرية ليبية في جنوب شرق تونس

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أعلنت ​وزارة الدفاع التونسية​ عن أن "​طائرة​ حربية ليبية هبطت اضطراريا قرب مدينة مدنين في جنوب شرق تونس، على بعد حوالى 300 كيلومتر غرب العاصمة الليبية ​طرابلس​".

ولفتت الوزارة، في بيان، إلى أن "الطائرة وهي من نوع ال-39 هبطت في "بني غزيل جنوب غرب مدنين" مركز الولاية التي تحمل الاسم نفسه".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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