بومبيو: لا نريد حربا مع إيران وبريطانيا تتحمل مسؤولية المحافظة على سفنها

أكد وزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ "اننا لا نريد حربا مع ​إيران​"، مشيراً إلى أن "​بريطانيا​ تتحمل مسؤولية المحافظة على سفنها".

وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم السبت عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية مما شكل تصعيدا مباشرا مع لندن التي تحتجز بدورها منذ عدة أيام ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق كانت متوجه إلى سوريا.

من جهته اكد مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان بأن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" وصلت إلى ميناء بندر عباس لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها بسفينة صيد ايرانية في مضيق هرمز.