إحالة صاحب محل كشري للجنايات بتهمة قتل جاره في روض الفرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
أمرت نيابة حوادث شمال القاهرة، اليوم الإثنين، بإحالة صاحب محل كشري للجنايات بتهمة قتل جاره في روض الفرج.
وكشفت تحقيقات النيابة أنه نشبت مشاجرة بين صاحب المحل وجاره "فرارجي" لعدم قدرة الأخير على سداد 5 آلاف جنيه اقترضها من المتهم، وتدخل الأهالي للصلح بينهم.
وأضافت التحقيقات أنه يوم الواقعة طالب المتهم جاره بسداد المبلغ فامتنع، ما دفع الأول لطعنه ثلاث مرات في أماكن متفرقة أودت بحياته.
ونسبت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض.
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