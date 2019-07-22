"سندس ماتت".. التلميذة غرقت داخل حمام سباحة غير مرخص بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحى:

لفظت الطفلة "سندس" أنفاسها الأخيرة، داخل حمام سباحة، غير مرخص بمحافظة الفيوم، بعد فشل جهود إنقاذها.

كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد أسامة أبو الليل مأمور مركز إطسا، بمصرع سندس أسامة 11 سنة، تلميذة بالصف الخامس الابتدائي، ومقيمة بقرية عتامنة الجعافرة.

تبين من تحريات الرائد حازم الهاين رئيس مباحث مركز إطسا، بإشراف اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، بأن التلميذة كانت تمارس هوايتها فى التدريب على السباحة، بقاعة أفراح مزودة بحمام سباحة غير مرخص، وعقب انتهاء التدريبات، سقطت في القاع وجرى انتشالها ونقلها إلى مستشفى إطسا المركزي، ولكنها كانت قد فارقت الحياة.

تم القبض على صاحب قاعة الأفراح، والمشرفين على التدريب بحمام السباحة، وأخطرت نيابة إطسا لاستكمال التحقيقات.