اتحاد مصدري البصل يناقش أزمة التصدير وأزمة صرف الدعم النقدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال أحمد أبوقورة، عضو اتحاد مصدري البصل "تحت التأسيس"، عن محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، إن الاتحاد قرر إقامة أول مؤتمر حاشد، لبحث مشاكل مصدري البصل التي طرأت خلال الفترة الأخيرة، الخميس المقبل، بقرية شوبر التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية.

وأضاف "أبوقورة" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أهم المشاكل التي سيجرى طرحها للمناقشة والبحث عن حلول لها، هي عدم صرف الدعم النقدي من صندوق دعم الصادرات للمصدرين، وتوضيح حجم الخسائر الفادحة التي تعرض لها مصدري البصل، والتي من شأنها التأثير على تراجع عملية الانتاج وبالتالي تراجع حجم الصادرات للخارج.

وفي السياق ذاته أوضح عبد الحميد الجزار، أن المؤتمر يجمع مصدري البصل على مستوى الجمهورية، وسيجرى خلاله الاتفاق على توصيات تحتوي على حلول فعالة بخصوص إنهاء مشاكل مصدري البصل، مع صندوق دعم الصادرات، حتى تستقر عملية التصدير، وذلك من خلال طرح الحلول في المؤتمر.