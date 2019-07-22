مد ساعات عمل مكاتب التنسيق الإلكتروني بجامعة أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط- أ ش أ:

قرر الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، مد ساعات عمل مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة؛ نظرًا لكثافة طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، والتي تجاوزت في الساعات الأولى من الفترة الصباحية أكثر من 1200 طالب وطالبة، حيث وجه باستمرار العمل من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء لتلبية احتياجات الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم والمعاونة لهم خلال تسجيل رغباتهم إلكترونيا.

كما وجه رئيس الجامعة - خلال جولته داخل المكتب الرئيسي للتنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة القديمة بمنطقة الوليدية، اليوم /الاثنين/ - بضرورة تواجد المختصين بمعامل الحاسب الآلي لتذليل العقبات التى قد تواجه الطلاب والإجابة عن استفساراتهم، وتوضيح الخطوات التي يجب إتباعها حتى الانتهاء من عملية تسجيل كافة الرغبات على نحو سليم ومكتمل، وذلك على الموقع الإلكتروني الذي خصصته وزارة التعليم العالي.

ومن جهته، قال الدكتور شحاته غريب نائب رئيس الجامعة للشئون التعليم والطلاب "إن المكتب الرئيسى بالجامعة يضم معملين حاسب آلي بسعة 45 جهازا، مشيرا إلي أن هناك مقرا آخر بقطاع (أ) ويضم معملا مزودا بنحو 24 جهاز حاسب آلى، بالإضافة إلي تجهيز معمل آخر احتياطيا في الطابق الثاني من نفس المبنى مزود بنحو 20 جهاز آلى".

وأوضح أن خطوات التسجيل تتم من خلال تسجيل بيانات الطالب، والتي تتضمن رقمه القومي، ورقم الجلوس، والرقم السري المدون على استمارة الثانوية العامة، مؤكدا ضرورة أن يتأكد كل طالب من صحة البيانات الخاصة به المدونة على شبكة الإنترنت، والتي تظهر له مع بدء عملية إدخال البيانات، وعقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم بطباعة إيصال التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني.