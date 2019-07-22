وزيرة الجيوش الفرنسية: العثور على الغواصة "مينيرفا" في تولون بالبحر الأبيض

أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية "فلورانس بارلي" العثور على الغواصة "مينيرفا"، التي غرقت في ظروف غامضة منذ أكثر من 50 عاما، وذلك في منطقة "تولون" بالبحر الابيض.
وقالت الوزيرة الفرنسية في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الاثنين/ - إن "لقد عثرنا للتو على الغواصة "مينيرفا" وإنه
يذكر أنه في 27 يناير عام 1968، غرقت غواصة الديزل "مينيرفا" التي كان على متنها 52 بحارا، في منطقة "تولون" في البحر الأبيض المتوسط في غضون أربع دقائق فقط. وعلى الرغم من البحث الذي شاركت فيه الغواصة الشهيرة "جاك إيف كوستو" لم يتم العثور على أي آثار لها ويفترض أن الغواصة الغارقة موجودة على عمق نحو 2 كيلومترا.
وكانت "مينيرفا" قد اختفت بعد يومين من اختفاء الغواصة الإسرائيلية "داكار" التي اختفت في الجزء الشرقي من البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى ذلك، وفي عام 1968 غرقت غواصتان أخرتان: واحدة سوفيتية هي الغواصة "ك-129" والأخرى أمريكية هي الغواصة "العقرب".
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