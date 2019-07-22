الصين: لا تسامح مع أي انتهاك لمبدأ "دولة واحدة ونظامان"

أكدت الصين اليوم الاثنين دعمها لحكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة في اتخاذ الإجراءات الضرورية وفقا للقانون لضمان سلامة المواطنين ومعاقبة المجرمين الذين خرجوا على النظام والقانون، مشددة على عدم تسامحها مع أي انتهاك لمبدأ "دولة واحدة ونظامان".

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على اقتحام بعض المتظاهرين مكتب الاتصال التابع لحكومة الشعب المركزية في هونج كونج.

وقال شوانغ إن "بعض السلوكيات المتطرفة لمتظاهرين تنتهك مبدأ (دولة واحدة ونظامان)، وهذا لن يتم التسامح معه"، مشيرا إلى أن مثل هذه السلوكيات تهدد القانون والنظام في المنطقة الإدارية الخاصة، وهو أمر لا يقبله المجتمع على الإطلاق.

وأضاف أن الصين ترفض وتعارض بشدة أي تدخل خارجي في شئون هونج كونج.



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