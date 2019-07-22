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رئيس أوكرانيا السابق يبدي استعداده للتعاون مع زيلينسكي حال مواصلته التكامل مع أوروبا

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قال الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، إنه مستعد للتعاون مع رئيس البلاد الحالي فولوديمير زيلينسكي، إذا استمر الأخير في مسيرة التكامل الأوروبي والأوروبي-الأطلسي.
وأضاف بوروشينكو، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الإثنين، "إذا طبق الرئيس زيلينسكي ما

صرح به (مواصلة مسيرة التكامل الأوروبي والأوروبي-الأطلسي)، بالتأكيد سأدعمه ومسار أوكرانيا نحو أوروبا"، موضحا أن تلك هي المهمة الرئيسية للبلاد.
وفي هذا السياق، أشار بوروشينكو إلى أن زيادة عدد مؤيدي الانضمام لحلف الشمال الأطلسي (ناتو) من 16% إلى 58% وزيادة نسبة مؤيدي الالتحاق بالاتحاد الأوروبي من 33% إلى 70% تعد التغير الرئيسي الذي حدث خلال فترة رئاسة زيلينسكي.
ولفت بوروشينكو إلى أن السياسيين الذي يحاولون وقف عملية تقدم أوكرانيا صوب الغرب، يريدون إعادة البلاد تحت سيطرة النفوذ الروسي ودخولها في أزمة عميقة.
 
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