مصري يحقق إنجازًا عالميًا جديدًا في كمال الأجسام

حقق البطل المصري محمد شعبان إنجازًا عالميًا جديدًا بحصوله مساء الأحد على الأول عالميًا في بطولة محترفي كمال الأجسام للوزن المفتوح بالبرتغال.
وكذلك تأهله لبطولة مستر أولمبياد الدولية في أمريكا والتي ستقام في سبتمبر المقبل.
وفي اتصال تليفوني للوفد مع البطل شعبان قال "إنه يهدي هذا الإنجاز الكبير لمصر، وأضاف أنه شعر بفخر واعتزاز كبيرين وعلم مصر يرتفع أمامه".
وأضاف: "لم أتمالك نفسي حيث انهمرت دموعي لأن اسم مصر احمله فوق رأسي، وأكد أنه يحرص كل الحرص على أن يرتفع علم مصر في البطولات التي يشارك فيها".
يذكر أن محمد شعبان يشارك في جميع البطولات العالمية على نفقته الخاصة دون دعم أو تمويل من أي جهة.
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