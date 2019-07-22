الحكومة الألمانية: تخصيص 6.5 مليون يورو لمكافحة التطرف وتعزيز الديمقراطية

أعلنت وزيرة الثقافة والإعلام الألمانية مونيكا جروترز، اليوم الاثنين، عن دعم حكومة بلادها لاستراتيجية جديدة لـ"منع التطرف وتعزيز الديمقراطية " بتكلفة تصل قيمتها إلى 6.5 مليون يورو، ضمن مشاريع الحكومة ضد التطرف والإرهاب والتي ينصب التركيز فيها على المشاريع التي يطور فيها الشباب مهاراتهم في مجال محو الأمية الإعلامية، فضلا عن المبادرات الرامية إلى التكامل الثقافي.

وقالت وزيرة الثقافة الألمانية- في بيان - إن المتطرفين على اختلافهم يستهدفون بتوجهاتهم العديد من المواطنين خاصة صغار السن، مضيفة أن بلادها بحاجة إلي "القوة المنيرة" للثقافة والتي تتأتى عن طريق "الإعلام المنير" والواعي كونه وسيطا على الصعيد الوطني في نقل المعلومة، إضافة إلى تعزيز القيم الديمقراطية في المدارس، وخدمات رعاية الشباب، والجمعيات والبلديات.

وأشارت إلى أن حكومة بلادها تهدف إلى تعزيز قدرات الأطفال والمراهقين؛ من خلال تشجيعهم على تكوين رأي وشخصية مدركة، فضلا عن تعزيز قدراتهم العقلية، وتحصينهم ضد التطرف، وتعزيز المشروعات والمبادرات التثقيفية والتعليمية والتوعية عن طريق تطوير المنتج الإعلامي.

وأوضحت أنه بناءً على ما تقدم فإنه سيتم إطلاق مبادرة "الماضي المشترك - المستقبل المشترك"، والتي ستستمر حتى عام 2021 لتقديم الفن الإسلامي برعاية مؤسسة التراث الثقافي البروسي (مؤسسة حكومية ألمانية تُعنى بالتُّراث الثقافي الألماني).. وغيرها من المبادرات.

