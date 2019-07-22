هبطت طائرة حربية ليبية من طراز "إل 39" بشكل اضطراري في منطقة بولاية مدنين الواقعة جنوب تونس. بولاية مدنين الواقعة جنوب تونس. وأفادت وسائل إعلام محلية أن الطائرة الحربية يقودها شخص واحد، مشيرة إلى أن قوات كبيرة من الأمن التونسي طوقت المكان.

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كانت هذه تفاصيل خبر هبوط طائرة حربية ليبية اضطراريًا بمدينة بني خداش في ولاية مدنين التونسية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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