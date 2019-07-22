بوادر أزمة جديدة بين أميركا وتركيا بشأن منظومة "اس 400"

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يريد فرض عقوبات على تركيا لحيازتها منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-400".

وقال تشاوش أوغلو في مقابلة على قناة "تي جي ار تي هابير" التركية، إن "ترامب لا يريد فرض عقوبات على تركيا"، مبدياً استياءه في الوقت نفسه من الآراء المتباينة في واشنطن حول الموضوع.

وأعلنت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي استبعاد أنقرة من برنامج طائرات الشبح "اف-35" على اعتبار أنها في تعارض مع منظومة "اس-400"، التي بدأت تركيا بتسلمها في 13 يوليو.

وترى واشنطن أن في امتلاك أنقرة منظومة الدفاع الروسية تهديداً بكشف الأسرار التقنية الخاصة بطائرات "اف-35" التي تريد أنقرة حيازتها أيضاً.

وتعتبر واشنطن كذلك أن منظومة "إس-400" لا تتناسب مع معدات حلف شمال الأطلسي الذي تنتمي إليه أنقرة.

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وحذرت الولايات المتحدة لذلك تركيا أكثر من مرة من أن شراءها للمنظومة الروسية سيجعلها عرضة للعقوبات بموجب "قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال العقوبات"، الذي ينص على فرض عقوبات اقتصادية على أي كيان أو بلد يبرم عقود تسليح مع شركات روسية.

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في المقابل، أعلن ترامب الخميس أنه لا يعتزم "في الوقت الحالي" فرض عقوبات على تركيا، لكن قال إن "دراسة" ذلك الاحتمال جارية.

ورأى تشاوش أوغلو أن ترامب قادر على تعليق فرض عقوبات محتملة على تركيا، موضحاً أن "توقعاتنا تذهب في هذا الاتجاه"، مضيفاً في حال فرض عقوبات إضافية فإن تركيا "سوف ترد".