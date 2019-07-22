كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بكين: شينجيانج جزء من الصين.. و"اليوجور" ليسوا أتراك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الحكومة الصينية في وثيقة نشرت في ساعة متأخرة من مساء الأحد، إن "منطقة شينجيانج الشمالية الغربية البعيدة جزء لا يتجزأ من الصين رغم جهود المتطرفين لتشويه التاريخ والحقائق في محاولة لتقسيم البلاد".

وقالت الحكومة في ورقة بيضاء نشرها المكتب الإعلامي بمجلس الدولة، إنه من الخطأ الإشارة إلى أن أبناء أقلية شينجيانج الويجورية المسلمة ينحدرون من الأتراك، مشيرة إلى أنهم أصبحوا الأداة السياسية للجماعات القومية والتركية.

وأضافت الصحيفة أن "القوى المعادية داخل الصين وخارجها، وخاصة الانفصاليين والمتطرفين الدينيين والإرهابيين، حاولت تقسيم الصين وتفريقها عن طريق تشويه التاريخ والحقائق".

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وواجهت بكين اتهامات باضطهاد اليوجور، حيث يعتقد أن مليونًا منهم على الأقل محتجزين في ما تصر الصين على أنها مراكز مهنية تهدف إلى الحد من انتشار التطرف الإسلامي.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، معاملة الصين للأقلية اليوجور بأنها "وصمة القرن" يوم الخميس.

وأشارت الحكومة الصينية، إلى أن شينجيانج جزء من الصين منذ عهد أسرة الهان في القرن الثالث وشكلت شعبها وثقافاتها العرقية من خلال عملية طويلة من الهجرة والتكامل.