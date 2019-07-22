كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 23 شخصا في غارة جوية شمال غرب سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت غارة جوية سوقا مزدحما في بلدة يسيطر عليها المتمردون في شمال غرب سوريا اليوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 23 شخصا على الأقل، وفقا لنشطاء المعارضة ومجموعة مراقبة الحرب.

ووقعت الغارة الجوية في بلدة معرة النعمان وأصابت أيضًا أكثر من 30 شخصًا، وفقًا لتقارير المنطقة التي شهدت غارات جوية مكثفة وقصف يوميًا تقريبًا بينما تحاول القوات السورية، مدعومة بغطاء جوي روسي، شق طريقها إلى الجيب بالقرب من الحدود التركية.

وقال التلفزيون الحكومي السوري انه قصف مسلحين بلدة السقيلبية التي تسيطر عليها الحكومة مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بينهم طفل.

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محافظة إدلب، في الركن الشمالي الغربي من سوريا، هي آخر معقل رئيسي للمتمردين في البلاد خارج سيطرة الرئيس السوري بشار الأسد.

وقد شنت قوات الحكومة السورية هجومها في محافظة إدلب في أواخر أبريل، وأسفر القتال عن مقتل أكثر من 2000 شخص وتشريد مئات الآلاف. لكن حققت القوات تقدما ضئيلا منذ بدء الدفعة.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، والذي يراقب القتال على الأرض في سوريا من خلال شبكة من الناشطين، إن 23 شخصًا قتلوا، بينهم طفلان، في الهجوم على معرة النعمان. وأضاف أنه من المرجح أن يرتفع عدد ضحايا الغارة الجوية يوم الاثنين بسبب العدد الكبير من الجرحى.

