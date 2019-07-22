كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النقد الدولى": باكستان بحاجة لرفع الضرائب وتقليص الديون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير صندوق النقد الدولي بالإنابة بعد اجتماع مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، مساء الأحد، إن باكستان تحتاج إلى حشد إيرادات الضرائب المحلية لضمان توفير الأموال للبرامج الاجتماعية والتنموية، مع تقليص الديون.

وقال ديفيد ليبتون في بيان، إن المسئولين ناقشا التطورات الاقتصادية الأخيرة وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يدعمها صندوق النقد الدولي في باكستان والتي تهدف إلى تحقيق الاستقرار للاقتصاد وتعزيز المؤسسات وتمهيد الطريق لتحقيق نمو مستدام ومتوازن.

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وتواجه حكومة خان ضغوطا متزايدة حيث أن ارتفاع الأسعار وسياسات التقشف الصارمة بموجب خطة إنقاذ باكستان الأخيرة من صندوق النقد الدولي تضغط على الطبقة الوسطى التي ساعدت على حملها إلى السلطة.

وقال ليبتون، إن صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين الآخرين يعملون عن كثب مع الحكومة الباكستانية لدعم تنفيذ الإصلاحات.

وقال ليبتون في بيان عقب الاجتماع :"لقد سلطت الضوء على الحاجة إلى تعبئة إيرادات الضرائب المحلية الآن وفي المستقبل لتوفير موثوق للإنفاق الاجتماعي والتنموي اللازم، مع وضع الديون في اتجاه نزولي ثابت".