كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سلطة الاحتلال تبدأ إزالة منازل بالقدس الشرقية.. وإثارة مخاوف الفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلية في هدم المنازل الفلسطينية بالقرب من حاجز عسكري على مشارف القدس اليوم الاثنين، في مواجهة الاحتجاجات والانتقادات الدولية.

وانتقلت جرافات يرافقها مئات من رجال الشرطة والجنود الإسرائيليين إلى قرية صور باهر، وهي قرية فلسطينية على حافة القدس الشرقية في منطقة استولت عليها إسرائيل واحتلتها في حرب عام 1967.

ووفقاً لوكالة رويترز، يخشى الفلسطينيون من أن تشكل المباني المدمرة بالقرب من السياج سابقة للبلدات الأخرى على طول مسار الجدار، الذي يمتد لمئات الكيلومترات حول وحول الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

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وأصبح الهدم هو أحدث جولة من الجدل المطول حول مستقبل القدس، التي تضم أكثر من 500 ألف إسرائيلي و 300 ألف فلسطيني، ومواقع مقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود..

واقتحمت القوات الإسرائيلية مقطعًا سلكيًا من الحاجز في صور باهر تحت جنح الظلام في وقت مبكر من يوم الاثنين، وبدأت في تطهير السكان.

وبدأت الجرافات والحفارات الميكانيكية في هدم المنازل على جانبي الحاجز، بينما أعدت قوات الأمن مبنى مكونًا من تسعة طوابق تم بناؤه جزئيًا للهدم.

وقال حمادة حمادة، أحد قادة المجتمع: "لقد تم إجلاء الناس من منازلهم بالقوة وبدأوا في زرع المتفجرات في المنازل التي يريدون تدميرها".