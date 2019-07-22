كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المرشد الأعلى لإيران يتعهد بعدم التخلي عن فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل عن الزعيم الاعلى الايرانى قوله اليوم خلال اجتماعه مع وفد من حركة المقاومة الاسلامية حماس ان بلاده لن تتخلى عن موقفها تجاه فلسطين، مشيرا الي ان "دعم فلسطين أمر أيديولوجي وديني".

ترأس وفد حماس نائب رئيسها، صالح العروري. كما التقى وفد العروري مع كمال خرازي، مستشار خامنئي.

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) أن زيارة العوري لطهران جاءت في أعقاب زيارة قام بها حسين أمير عبد اللهيان المسؤول البرلماني الإيراني الكبير إلى لبنان الأسبوع الماضي.

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كما أدان خامنئي خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، ووصفها بأنها مؤامرة خطيرة وحث أتباعه على عدم السماح لها "بالقضاء على الهويات الفلسطينية باستخدام المال". حيث يعود صهر ترامب والمستشار البارز، جاريد كوشنر، إلى الشرق الأوسط في نهاية الشهر للترويج لخطة الإدارة الاقتصادية لدعم الفلسطينيين البالغة 50 مليار دولار.

وقد رفض الفلسطينيون الخطة بأغلبية ساحقة لأنها تتجاهل مطالبهم السياسية. وبدلًا من ذلك، تعتمد بشكل كبير على استثمارات القطاع الخاص في الضفة الغربية وغزة وكذلك مصر والأردن ولبنان.

تقر الخطة بأن نجاحها يعتمد على استكمال صفقة سلام إسرائيلية - فلسطينية بعيدة المنال.

