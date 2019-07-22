كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على طاقم تليفزيونى فرنسى لدى تصوير مظاهرة بأستراليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقي القبض على مراسل تلفزيوني فرنسي وطاقمه اليوم الإثنين أثناء تصوير متظاهرين يحاصرون ميناء للفحم في ولاية كوينزلاند بشمال شرق أستراليا.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال المراسل هوجو كليمان، إنه وطاقمه التلفزيوني من قناة فرانس 2 العامة الفرنسية يصورون متظاهرين يحظرون الوصول إلى محطة الفحم التابعة لشركة أداني إنتربرايز التابعة لشركة أداني إنتربرايز للحصول على فيلم وثائقي بيئي عن المحيطات، بما في ذلك الحاجز المرجاني العظيم.

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وأضاف :"كنا فقط نقوم بعملنا.. يقولون أننا كنا نتعدي على ممتلكات الغير، لكننا كنا نصور فقط في مكان عام.

وقال كليمان لرويترز عبر الهاتف بعد إطلاق سراحه بكفالة "لم أسعى لتعطيل السكك الحديدية"، وقال إنه كان سيغادر مع طاقمه لو طلبت الشرطة منهم ذلك، لكن بدلاً من ذلك اعتقلوا ووضعوا في سيارة شرطة.

وأكدت شرطة الولاية أن سبعة أشخاص، بينهم أربعة رجال فرنسيين تتراوح أعمارهم بين 29 و 30 و 32 و 39، قد تم اعتقالهم ووجهت إليهم تهم بالتعدي على سكة حديد في محطة أبوت بوينت للفحم، ولم تحدد الشرطة أي من السبعة.