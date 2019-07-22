كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع وزراء أوروبا في باريس لمناقشة قضية المهاجرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجتمع الوزراء الأوروبيون في باريس في خطوة جديدة للتوصل إلى اتفاق حول القضية المثيرة للخلاف عن كيفية التعامل مع المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط، وتمنعهم إيطاليا وغير مرغوب فيهم في أماكن أخرى، مما يضعهم في مواجهات سياسية.

غاب عن الاجتماع المغلق لوزراء الداخلية والخارجية اليوم الاثنين وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي اعرب قبل يوم واحد عبر حسابه علي تويتر عن عدم موافقته على السماح لفرنسا وألمانيا بتحديد سياسة اللاجئين. في تغريدة أخرى، قال " نعتزم أن نحترم أنفسنا".

شددت فرنسا على ضرورة مشاركة الدول الأوروبية قضايا المهاجرين الوافدين، الذين غالبًا ما يسافرون على متن قوارب متهالكة وتنقذهم المنظمات غير الحكومية.

يسبق الاجتماع، الذي تم بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون، محادثات في وقت لاحق من اليوم الاثنين بين الزعيم الفرنسي وقادة الأمم المتحدة للاجئين والهجرة.

