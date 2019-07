كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب يفاجئ عروسين بحضور حفل زفافهما (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عروسين من مناصريه بحضور حفل زفافهما الذي أقيم بنادي الجولف الذي يمتلكه بمدينة بدمينستر بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وكان العريس مونجيلي قد أرسل، عددا من الدعوات إلى البيت الأبيض يدعو فيها شخصيات بارزة لحضور الزفاف. ليفاجئ الرئيس الأميركي العروسين بالحضور.

وبحسب مقطع مصور تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر الرئيس الأمريكي وهو يدخل إلى حفل الزفاف وسط صيحات الحاضرين في الوقت الذي ارتدى فيه ترامب بدلة سوداء دون ربطة عنق.

وتفاعل الحاضرون مع الرئيس ترامب وبدأوا يرددون “USA، USA”، بينما عانق ترامب العروسين اللذين بدت عليهما ملامح السعادة.

وكان ترامب يقضي عطلة نهاية الأسبوع في نادي ترامب الوطني للجولف في مدينة بدمينستر، قبل أن يعود إلى واشنطن أمس الأحد.