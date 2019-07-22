كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد من حماس يزور إيران ويلتقي القائد الأعلى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال التلفزيون الحكومي الإيراني، إن وفدًا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تزور إيران قد قابل الزعيم الأعلى للبلاد.

وأشار التقرير التلفزيوني اليوم الاثنين الي ان آية الله علي خامنئي أجرى محادثات مع نائب رئيس حماس، صالح العروري، الذي يرأس الوفد. كما التقى وفد حماس كمال خرازي، مستشار خامنئي.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا إن زيارة العوري لطهران تأتي في أعقاب زيارة قام بها كبير مسؤولي البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى لبنان الأسبوع الماضي.



تدعم إيران كلًا من حماس وحزب الله اللبناني، حيث تشارك حماس عدما عترافها بإسرائيل ودعيا إلى تدميرها.

