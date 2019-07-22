كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة حقوقية: الحكومة العراقية تسيء إدارة أزمة المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت إحدى المنظمات الحقوقية البارزة، إن الحكومة العراقية فشلت في معالجة الأسباب الكامنة وراء أزمة المياه المستمرة في جنوب البلاد.
ويصيف التقرير ان المشروعات الحكومية الموعودة لتحسين نوعية المياه قد فشلت في تحقيق هدفها بسبب سوء الإدارة والفساد.
تم نقل آلاف الأشخاص في المنطقة إلى المستشفى العام الماضي بسبب أمراض في المعدة والطفح الجلدي بسبب نوعية المياه. أدت الأزمة أيضًا إلى احتجاجات عنيفة وأعمال شغب في العاصمة العراقية المصدرة للنفط.
قال تقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين عن نقص المياه والتلوث المزمنين في محافظة البصرة العراقية إن السلطات تواصل السماح بالأنشطة التي تلوث موارد المياه في المحافظة على الرغم من المخاطر الصحية التي يتعرض لها السكان.
ويصيف التقرير ان المشروعات الحكومية الموعودة لتحسين نوعية المياه قد فشلت في تحقيق هدفها بسبب سوء الإدارة والفساد.
كما يحذر من تفشي الأمراض التي تنقلها المياه إذا تركت المشكلات دون علاج.
تم نقل آلاف الأشخاص في المنطقة إلى المستشفى العام الماضي بسبب أمراض في المعدة والطفح الجلدي بسبب نوعية المياه. أدت الأزمة أيضًا إلى احتجاجات عنيفة وأعمال شغب في العاصمة العراقية المصدرة للنفط.