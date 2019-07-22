كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة حقوقية: الحكومة العراقية تسيء إدارة أزمة المياه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت إحدى المنظمات الحقوقية البارزة، إن الحكومة العراقية فشلت في معالجة الأسباب الكامنة وراء أزمة المياه المستمرة في جنوب البلاد.

قال تقرير أصدرته هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين عن نقص المياه والتلوث المزمنين في محافظة البصرة العراقية إن السلطات تواصل السماح بالأنشطة التي تلوث موارد المياه في المحافظة على الرغم من المخاطر الصحية التي يتعرض لها السكان.