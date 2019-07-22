كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشار الأسد يستقبل مبعوث بابا الفاتيكان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى مبعوث بابا الفاتيكان اليوم الاثنين بالرئيس السوري بشار الأسد، وأعرب له عن مخاوف البابا فرنسيس بشأن الوضع الإنساني في شمال غرب سوريا، وفقًا لما صرح به متحدث باسم الفاتيكان.

وقام الكاردينال بيتر كودو أبياه توركسون بتسليم رسالة إلى الرئيس السوري أعرب فيها البابا فرنسيس عن "قلقه البالغ" إزاء الوضع في سوريا، بصفة خاصة بالنسبة للمدنيين في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد.

يُذكر أن منطقة إدلب، آخر معقل كبير للمتمردين في سوريا، قد تعرضت منذ عدة أسابيع لهجوم من الجيش السوري وحلفائه.