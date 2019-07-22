كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 10 اشخاص في انفجار سيارة مفخخة بالعاصمة الصومالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضحت الشرطة انه انفجرت سيارة ملغومة في العاصمة الصومالية اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل.

وقال النقيب محمد حسين انه اصيب 15 آخرين على الأقل عندما انفجرت السيارة عن بعد بواسطة سيارة محملة بالمتفجرات كانت متوقفة بالقرب من نقطة تفتيش أمنية مزدحمة بالقرب من مطار المدينة.

وأعلنت حركة الشباب، المتحالفة مع تنظيم القاعدة، مسؤوليتهم عن الهجوم.

وقع الانفجار القوي الذي هز مقديشو في الصباح حيث توجه الكثير من الناس للعمل، وكان آخرون في طريقهم لاداء فريضة الحج في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. وقال شهود عيان انه اصيب العديد من ضحايا الانفجار بجروح خطيرة.

