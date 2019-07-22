كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقرير: بريطانيا تعتزم إرسال غواصة نووية وكوماندوز إلى الخليج بعد احتجاز ناقلة من قبل ايران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعمل البحرية الملكية البريطانية على تعزيز وجودها العسكري في الخليج العربي بغواصة تعمل بالطاقة النووية وقوات بحرية، كما ذكرت وسائل الاعلام في المملكة المتحدة في تقرير لها.

وقالت مصادر عسكرية لصحيفة "ديلي إكسبرس"، إن الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية من طراز Astute والتي تبلغ حمولتها 7400 طن والمجهزة بصواريخ كروز وطوربيدات ثقيلة ستخصص لدور دفاعي فقط.

من المتوقع أن يعترض الاتصالات بين الجنود الإيرانيين ويبلغهم إلى مقر البحرية في المملكة المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن أحد المطلعين في البحرية الملكية قوله: "إننا نرسل قاربًا - ربما يكون بالفعل متجها إلى المنطقة. دوره هو موقف مخبأ سري، ببساطة جمع المعلومات لدعم قوافل الحراسة المخطط لها من الناقلات".

ووفقًا لتقرير منفصل في صحيفة "ذا صن"، ستقوم البحرية أيضًا بإرسال مشاة البحرية من 42 كوماندوز إم.

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وقال أحد المطلعين العسكريين للصحيفة: "البحرية لديها أيضًا أربعة من الصيادين الألغام ومرسى سفينة الهبوط ملتزمة بالمنطقة. لدينا القدرة على إرسال المزيد من السفن لكنها ستستغرق أسابيع حتى يكون المارينز مثاليًا على المدى القصير".

وأضاف: "تم إخبار الرجال بأنه يمكن نشرهم على متن سفن تجارية. ومن المرجح الآن أن تسافر الناقلات في قافلة وسيتم حماية الشحن. لكن رسالتنا الرئيسي ليس تصعيد الموقف - وتوفير رادع".

ولم يعلق مسؤولي الدفاع في المملكة المتحدة بعد على التقارير، لكنهم عادة ما يظلوا صامتين حول عمليات النشر هذه.

يأتي ذلك، في الوقت الذي تعقد فيه تيريزا ماي اجتماعًا طارئًا يوم الاثنين ، يركز على سبل الحفاظ على أمن الشحن في الخليج العربي.