عاجل… العثور على رجل سلطة مقتولا رميا بالرصاص داخل سيارته بالعيون-التفاصيل

عثرت سلطات مدينة العيون، صباح اليوم الإثنين، على جثة أحد رجال السلطة قتيلا داخل سيارته، فيما قالت بعض المصادر إن الأمر يتعلق بجريمة قتل.

وأكدت مصادر محلية بمدينة العيون لليوم 24″، أن الأمر يتعلق بقائد جماعة الحڭونية (92 كيلومتر شمال شرق العيون)، المسمى قيد حياته (ع . خ) بعدما أبلغ أحد الحراس عن العثور على جثته.

مصادر أخرى أكدت أن القائد “قتل” بطلق ناري وأنه جرى “اختطافه” فجرا من منزله، قبل أن يعثر عليه داخل سيارته “داسيا دوتسر” قرب تجزئة الضحى بمدينة العيون.

وكانت المدينة قد شهدت خلال اليومين الماضيين أحداث عنف وشغب وتخريب أوقدتها عناصر انفصالية إثر الإحتفالات التي خرجت بالمدينة غداة فوز المنتخب الجزائري بكأس إفريقيا للأمم في كرة القدم مساء الجمعة الماضية.