كرافاطا في مهرجان السينما بتازة… غناء ورقص وحماس-فيديو

عاشت مدينة تازة، ليلة أمس الأحد، أجواء حماسية، مع مجموعة “كارافاطا” التي أحيت سهرة على هامش مهرجان تازة لسينما التنوع.

وتفاعل الجمهور الحاضر مع مجموعة كارافاطا، ومغنيها سليم بناني ذو الأصول التازية، الذي خلق أجواء اسثنائية في الحديقة البلدية التي احتضنت الحفل.

سليم عبر عن سعادته بلقاء جمهور مدينته الأم، والتي كان يزورها في طفولته ومراهقته للقاء أهله وعائلته، فعاد إليها للقاء جمهوره هذه المرة، واستطاع أن يلهب الأجواء بأغاني يحفظها الصغار والشباب.

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واختارت إدارة المهرجان أن تستقبل سليم ومجموعته، للمشاركة في حفل خصص الجزء الأول منه لتكريم الفنان عبد الوهاب الدكالي.

وينطلق اليوم الاثنين، المهرجان الدولي لسينما التنوع بتازة في دورته الثانية، بتكريم المخرج الكندي دانييل جرفي مخرج فيلم “تازة”، كما يتم تكريم روح المقاوم محمد كسوس بطل فيلم كاصو لمخرجه اسماعيل السعيدي.