للشهر الثالث على التوالي.. الخضر تتصدر ارتفاعات أسعار المواد الغذائية -التفاصيل

للشهر الثالث على التوالي، تواصل عدد من المواد الإستهلاكية الأساسية تسجيل ارتفاعات في الأسعار مست على الخصوص الخضر والفواكه وغيرها، وفق ما بينته أرقام رسمية.

وسجلت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية صدرت اليوم الإثنين، أن الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك قد واصل وثيرة الإرتفعات التي سجلها بداية من شهر أبريل الماضي، مشيرة إلى أنه عرف خلال شهر يونيو المنصرم ارتفاعا بنسبة 0.3 بالمائة فيما يخص المواد الغذائية و0.1 بالمائة للمواد غير الغذائية، خلال شهر يونيو.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية أن ارتفاعات الأسعار في المواد الغذائية المسجلة بين شهري ماي ويونيو قد همت على الخصوص أثمان “الخضر” ب 2,4 بالمائة و “الفواكه” ب 1,0 بالمائة و” اللحوم” ب 0,5 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “الزيوت والدهنيات” ب 1,0 بالمائة و ” الحليب والجبن والبيض” ب 0,9 بالمائة.

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أما فيما فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,2 بالمائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في كل من الحسيمة ب 1,0 بالمائة، وفي بني ملال ب 0,8 بالمائة وفي مراكش ب 0,7 بالمائة وفي الرباط و مكناس ب 0,4 بالمائة. بينما سجلت انخفاضات في كلميم و آسفي ب 0,3 بالمائة وفي القنيطرة و وجدة و تطوان و الداخلة ب 0,2 بالمائة.