مباشرة بعد استقالته من تدريب “الأسود”.. رونار يرفض مصر ويتوصل لاتفاق لتدريب هذا المنتخب

يبدو أن هيرفي رونار، المدرب السابق للمنتخب المغربي لكرة القدم، قد حسم وجهته القادمة، بعد أن أعلن استقالته من تدريب “أسود الأطلس”.

وحسب صحيفة ” اليوم السابع” المصرية، فإن المدرب الفرنسي قد توصل لاتفاق رسمي مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تدريب منتخبه الوطني، انطلاقا من هذا الصيف.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن الاتحاد المصري للعبة، ربط اتصالات مع وكيل أعمال المدرب الفرنسي، من أجل فتح المفاوضات معه لتدريب منتخب “الفراعنة”، عير أن رد الوكيل، حسب نفس الصحيفة، كان على الشكل التالي: ” لقد توصلنا لاتفاق مع السعودية”.

وكانت العديد من التقارير الصحفية السعودية، قد أكدت في وقت سابق، اقتراب توصل الاتحاد المحلي لاتفاق مع رونار، بعد أن حل رئيسه للمغرب، من أجل التفاوض معه.

Advertisements

وانتهت رحلة الفرنسي، هيرفي رونار، بشكل رسمي، مع المنتخب المغربي، بعد أزيد من 3 سنوات قضاها على رأس المنتخب، تأرجحت بين النتائج السلبية والإنجازات الإيجابية.

وأعلن المدرب الفرنسي، أمس الأحد، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، تقديم استقالته بشكل رسمي للجامعة، مشددا في رسالة مطولة على أن هذا القرار تم اتخاذه قبل انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

قرار الإنفصال، جاء بعد أن فشل “الثعلب” الفرنسي، في قيادة المنتخب للتألق في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر، وخرج من دور ثمن النهائي، على يد منتخب بنين.

وقاد المدرب الفرنسي، المنتخب الوطني، منذ عان 2016 خلفا للإطار الوطني، بادو الزاكي، وتبقى أبرز إنجازاته، الوصول بـ”أسود الأطلس” لربع نهائي “كان” 2017، بالإضافة إلى التأهل لنهائيات كأس العالم، في نسخته الأخيرة بروسيا.