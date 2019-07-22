مودعا مكونات فريق الوحدة.. باتنة يعلن نهاية مشواره في الدوري الإماراتي

ودع مراد باتنة، لاعب فريق الوحدة الإماراتي لكرة القدم، مكونات فريقه، عبر رسالة، نشرها على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، ليصبح بذلك لاعبا حرا.

وقال باتنة في الرسالة المذكورة، التي أرفقها بصورة له مع أحد الكؤؤوس المتوج بها رفقة فريقه: “هنا تنتهي رحلتي مع الوحدة، قضيت موسمين أكثر من رائعين، وفزت معكم بثلاثة ألقاب كانت مهمة بالنسبة إلي”.

ووجه باتنة، البالغ من العمر 29 سنة، شكره لكل من سانده خلال وجوده مع الفريق “شكرا لكل مكونات فريق الوحدة، خصوصا اللاعبين، والجمهور، الذين كانوا سندا لي طوال عقدي”.

يذكر أن الهولندي “تين كات”، مدرب الوحدة، كان قد استبعد باتنة، في فبراير الماضي، من لائحة الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا، وأوضح مسؤولو النادي أن قرار الاستبعاد يعود إلى ادعاء اللاعب الإصابة في مباراة الفريق أمام الوصل، ضمن دوري الخليج العربي الإماراتي.