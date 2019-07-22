أمريكا تحتفل بثلاث مدن مغربية بالذكرى الخمسين للهبوط على سطح القمر

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أطلقت السفارة الأمريكية بالرباط، احتفالات بالمغرب، بمناسبة مرور 50 عاما على الهبوط التاريخي لأبولو 11 التابع لوكالة “ناسا” على سطح القمر.
وتم الانطلاق الرسمي للاحتفالات أمس الأحد بالرباط، على أن تنظم الاحتفالات بمدنتي الدار البيضاء وأكادير.
وستحتضن المدن الثلاث، لقاءات حول الفضاء والابتكار، بشراكة مع جمعية الفلكيون المغاربة، وبمشاركة ” أيانا هوارد”، المهندسة السابقة في وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.
ويتضمن برنامج التظاهرة العلمية، ورشات حول “النظام الشمسي” و”استخدام الروبوتات والذكاء الاصطناعي في علم الفلك”، وعرضا حول “موقعنا في الكون”، كما ستقدم المهندسة بوكالو “ناسا” عرضا حول “الروبوتات واستكشاف الفضاء والأرض”.
وكان نيل أرمسترونغ أول من وصل إلى سطح القمر، عبر رحلة المركبة أبولو 11، التي انطلقت في 16 يوليوز 1969، لتصل إلى سطح القمر في 20 يوليوز 1969.
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