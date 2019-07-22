بعثة الحج تصدر بيانا بشأن وفاة حاجة عراقية بالديار المقدسة

اصدرت بعثة الحج العراقية، الاثنين، بيانا بشأن وفاة حاجة عراقية بالديار المقدسة.

وقال المتحدث الرسمي باسم البعثة حسن فهد الكناني في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "البعثة سجلت حالة وفاة لحاجة من أهالي محافظة النجف الأشرف تدعى (ممتازة عبد الله عبيد) تبلغ من العمر 74 عاما".

وأضاف أن" الحاجة تعاني من مرض عضال وتوفت في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة بعد مكوثها فيها لثلاثة أيام".