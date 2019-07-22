نقابة الصحفيين تهدد باجراءات رادعة بحق اعلاميين يعتزمون زيارة اسرائيل

هددت نقابة الصحفيين العراقيين، الاثنين، باجراءات رادعة بحق اعلاميين يعتزمون زيارة اسرائيل، مبينة ان العقوبات ستتضمن ترقين قيد الصحفي وفصله من عضوية النقابة.

وقالت النقابة في بيان تلقت الخليج 365، انها "اطلعت على الإنباء التي أعلنتها وزارة الخارجية الإسرائيلية من ان وفداً يضم صحفيين عرب بينهم سعوديون وعراقيون سيزورون إسرائيل الأسبوع المقبل"، مستنكرة "تلك الزيارة التي تتقاطع تماماً مع توجهات النقابة ونهجها الوطني الرافض لكل اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني ومواقفه العدائية تجاه الدول العربية وشعوبها واغتصابه لارض فلسطين والانتهاكات الصارخة وممارسة القتل والتشريد التي يتعرض لها شعب فلسطين العربي على ايدي جنود الاحتلال الاسرائيلي".

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وهددت النقابة بـ"اتخاذ اجراءات وعقوبات رادعة بحق اي صحفي عراقي تثبت زيارته لاسرائيل الان ومستقبلاً بما فيها عقوبة ترقين قيده وفصله من عضوية النقابة".

وكشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، امس الأحد، أن وفداً يضم ستة صحفيين عرب، بينهم سعوديون وعراقيون، سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل، بهدف إطلاع الصحفيين على مواقف إسرائيل إزاء مسائل دبلوماسية (دون تحديدها) والمجتمع الإسرائيلي.