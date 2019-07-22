اعتقال 60 متظاهراً حاولوا اقتحام مجلس محلي في بابل

أفاد مصدر في المجلس المحلي لناحية المدحتية في محافظة بابل، الاثنين، بأن القوات الأمنية اعتقلت 60 متظاهراً حاولوا اقتحام المجلس، فيما أكد إعلام قيادة شرطة بابل أن التظاهرة "غير مرخصة".
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية اعتقلت٦٠ متظاهراً جنوب الحلة بعدما قاموا برمي الحجارة على مبنى المجلس وحاولوا اقتحام المجلس (مجلس ناحية المدحتية) والاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية المبنى".
من جانبه، قال مدير إعلام قيادة شرطة بابل العميد عادل الحسيني، إن "التظاهرة لم تكن مرخصة من قبل القوات الأمنية"، مشيراً إلى أن "بعض المندسين حاولوا إثارة أعمال شغب وجر المتظاهرين إلى القيام بأعمال عنف".
من جانبه، قال مدير إعلام قيادة شرطة بابل العميد عادل الحسيني، إن "التظاهرة لم تكن مرخصة من قبل القوات الأمنية"، مشيراً إلى أن "بعض المندسين حاولوا إثارة أعمال شغب وجر المتظاهرين إلى القيام بأعمال عنف".
يشار إلى أن هذه التظاهرة هي الخامسة لأهالي ناحية المدحتية في محافظة بابل، احتجاجاً على سوء الخدمات.
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