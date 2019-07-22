بالانفوغراف... حكومة التركة الثقيلة

2019-07-22 | 12:35 416 مشاهدة ورثت الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تركة ثقيلة منذ عام 2003 ولغاية الان تضمنت سوء الخدمات وكثرة الديون والدمار الذي خلفه تنظيم "داعش" في المناطق التي سيطر عليها وما تبعه من عمليات عسكرية لتحريرها.

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