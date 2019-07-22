مجهولون يطعنون مدنيا بسكاكين ويسرقون سيارته في بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاثنين، بأن مجهولين طعنوا مدنيا بسكاكين وسرقوا سيارته شمال غربي بغداد.
وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن مسلحين مجهولين أقدموا ، ظهر اليوم، على تسليب سيارة مدني ضمن منطقة الحرية شمال غربي بغداد.
وأوضح المصدر، أن المسلحين سرقوا السيارة بعد طعن صاحبها باسلحة بيضاء اسفرت عن اصابته بجروح مختلفة، مشيرا الى أنهم لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.
وبين المصدر أن الاجهزة الامنية شرعت بالتحقيق في الحادث، مؤكدا نقل الجريح الى أحدى مستشفيات بغداد.
وأوضح المصدر، أن المسلحين سرقوا السيارة بعد طعن صاحبها باسلحة بيضاء اسفرت عن اصابته بجروح مختلفة، مشيرا الى أنهم لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة.
وبين المصدر أن الاجهزة الامنية شرعت بالتحقيق في الحادث، مؤكدا نقل الجريح الى أحدى مستشفيات بغداد.
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