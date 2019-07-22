محمد بن زايد ورئيس مجلس الدولة الصيني يبحثان تعزيز التعاون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ورئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ تعزيز التعاون بين البلدين.

المباحثات جاءت في ضوء الرؤى المشتركة لمستقبل علاقاتهما الثنائية وحرصهما على تنمية الروابط التاريخية والارتقاء بمجالات الشراكة إلى آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، زيارة دولة إلى الصين، التقى خلالها الرئيس شي جين بينغ وعددا من كبار المسؤولين في البلاد.





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والعام الماضي أجرى الرئيس الصيني زيارة تاريخية إلى الإمارات وقّع خلالها اتفاق شراكة استراتيجية بين البلدين لتعميق أواصر صداقة عميقة أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان قبل 35 عاما.





وتغطي مجالات التعاون بين الإمارات والصين، حزمة من المحاور تبدأ من السياسي والاقتصادي، وكذلك التعليمي والتكنولوجي، ومثله الطاقة والمياه، والثقافي والإنساني، فضلا عن المجالات العسكرية وإنفاذ القانون والأمن.

يشار إلى أن الإمارات شريك رئيسي للصين في مشروع الحزام والطريق الذي تسعى بكين من خلاله لإحياء طريق الحرير لتعزيز حركة التجارة الدولية.