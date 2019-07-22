مسؤول كبير بسلطنة عمان يزور إيران يوم السبت

جدة - عمرو شويل مسقط -الخليج 365:

ذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين أن الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله سيزور إيران يوم السبت لبحث التطورات في المنطقة.

ولم تكشف الوكالة مزيدا من التفاصيل.

وحثت سلطنة عمان إيران أمس الأحد على إطلاق سراح الناقلة ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا والتي احتجزتها طهران يوم الجمعة،ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق الدبلوماسية.